بلايلي يلتزم الصمت بشأن رحيله المفاجئ عن بريست !

تفادى الدولي الجزائري يوسف بلايلي الحديث عن الأسباب الحقيقية وراء رحيله المفاجئ من بريست صوب اجاكسيو.

كما فضل يوسف بلايلي الصمت خلال الندوة الصحفية، اليوم الاربعاء، لتفادي البلبلة التي حدثت له في وقت سابق.

ودافع المكلّف بالاعلام في فريق اجاكسيو على ابن وهران بطريقته الخاصة.

كما اناب على بلايلي في رده على سؤال الصحفي بشان القضية التي اسلت الحبر الكثير على الورق :”لا نريد الحديث عن القضية، بلايلي لا يعرف الفرنسية جيّدا ولهذا نريد الحديث فقط عن المستقبل”.