بلايلي يمضي عقدا مبدئيا مع مستقبل سليمان التونسي

كشف مصدر “النهار اون لاين” أن إدارة نادي مستقبل سليماني التونسي توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع لاعب مولودية الجزائر فارس بلايلي “شقيق يوسف” لحمل ألوانه الموسم القادم.

وقال نفس المصدر، أن اللاعب فارس بلايلي اتفق مع نادي مستقبل سليمان بشكل شبه رسمي، في أول تجربة منتظرة له خارج الجزائر، ويعتبر مستقبل سليمان فريق ناشط في القسم الأول التونسي، وهو الذي تفادى السقوط بأعجوبة الموسم الحالي، كما يبعد مقر ومركز تدريبات الفريق عن العاصمة تونس بـ 50 كلم فقط.

و يبدو أن الصفقة المنتظرة، كان قاد حسمها والد بلايلي “حفيظ” الذي تواجد سابقا في تونس، أين دخل في مفاوضات مع الترجي التونسي بشأن مستقبل إبنه يوسف، قبل التفاوض مع إدارة مستقبل سليمان حول ابنه الثاني فارس. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption