بلايلي يمنح الأفضلية للخُضر في الشوط الأول أمام رواندا

أنهى المنتخب الوطني الجزائري، الشوط الأول من مباراته الودية أمام منتخب رواندا، متقدما في النتيجة بهدف دون رد. في المواجهة الجارية مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وجاء هدف الخُضر الوحيد في الدقيقة 28 من توقيع النجم يوسف بلايلي، بعدما استغل توزيعة محكمة من زميله هشام بوداوي من الجهة اليمنى، حوّلها بلايلي برأسية متقنة أسكنها شباك الحارس الرواندي.

وشهد هذا الشوط سيطرة مطلقة للعناصر الوطنية، إذ فرض أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أسلوبهم على مجريات اللعب. وخلقوا عدة فرص سانحة للتسجيل، وسط حضور جماهيري مميز في مدرجات ملعب حملاوي.

وقدم المنتخب الوطني أداء جماعيا متوازنا، مع انضباط تكتيكي واضح في مختلف الخطوط. ما يؤكد العمل التحضيري الذي قام به الطاقم الفني خلال التربص الجاري.