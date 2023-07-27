بلايلي يمنح موافقته لإنتقال لصفوف الوداد

كشفت تقارير إعلامية مغربية. اليوم الخميس. عن إقتراب الدولي الجزائري يوسف بلايلي. من الإنضمام لنادي الوداد المغربي في صفقة إنتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه موقع “البطولة” المغربي، فإن بلايلي وافق على العرض المقدم من طرف إدارة نادي الوداد المغربي، من أجل الظفر بخدماته.

وأوضح المصدر، أن عرض إدارة الوداد للتعاقد مع اللاعب يوسف بلايلي، قُدر بحوالي 700 ألف أورو سنويا، واللاعب منح مؤشرات إيجابية لقبول العرض.