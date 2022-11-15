بلايلي ينافس على جائزة “لاعب الشهر” في أجاكسيو

تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي ضمن قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة لاعب الشهر في نادي اجاكسيو الفرنسي بعد تألق الملفت للانتباه.

ويتنافس يوسف بلايلي مع كل من ماتيو كوتادور و فرانست مارشيتي ورياض نوري و رومان حمومة على الجائزة.

وكان مهاجم الخضر قد تألق بشكل لافت للانتباه في لقاء ناديه الكورسيكي امام المستضيف نانت. في اللقاء الذي سجّل منه الهدف الشخصي و تقديمه تمريرة حاسمة.

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