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الرياضة

بلايلي ينافس على جائزة “لاعب الشهر” في أجاكسيو

بقلم عزيز طالبي
بلايلي ينافس على جائزة “لاعب الشهر” في أجاكسيو
بلايلي
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تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي ضمن قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة لاعب الشهر في نادي اجاكسيو الفرنسي بعد تألق الملفت للانتباه.

ويتنافس يوسف بلايلي مع كل من ماتيو كوتادور و فرانست مارشيتي ورياض نوري و رومان حمومة على الجائزة.

وكان مهاجم الخضر قد تألق بشكل لافت للانتباه في لقاء ناديه الكورسيكي امام المستضيف نانت. في اللقاء الذي سجّل منه الهدف الشخصي و تقديمه تمريرة حاسمة.

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