بلايلي ينال أسوأ تنقيط في مباراة سانت ايتيان

نال الدولي الجزائري يوسف بلايلي أسوأ تنقيط في مباراة بريست التي جرت اليوم أمام سانت ايتيان بملعب “جيوفري ريتشارد”.

وحسبما أورده موقع “هوسكورد” المتخصص، فإن بلايلي نال تنقيط 5.9 التي تعتبر الأسوأ للاعبين الذين شاركوا في لقاء الجولة 32 من البطولة الفرنسية.

كما نال الدولي الجزائري الأخر الناشط في بريست هاريس بلقبلة تنقيط 7.2، التي تعتبر جيّدة على العموم.

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