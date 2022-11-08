بلايلي ينال الاعتراف في أجاكسيو

نال النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، الاعتراف من فريقه أجاكسيو الفرنسي نظير تألقه.

حيث تم اختيار ابن مدينة وهران كأفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الفريق الناشط في “الليغ 1”.

كما آشاد أجاكسيو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالوافد الجديد الذي أثبت قدراته الكبيرة.

ويُذكر أن بلايلي تألق في المباراة الأخيرة أمام ستراسبورغ مُسجلا ثنائية ومُقدما تمريرة حاسمة.