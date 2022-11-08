بلايلي ينال الاعتراف في أجاكسيو
بقلم حواز عبد النور
نال النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، الاعتراف من فريقه أجاكسيو الفرنسي نظير تألقه.
حيث تم اختيار ابن مدينة وهران كأفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الفريق الناشط في “الليغ 1”.
كما آشاد أجاكسيو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالوافد الجديد الذي أثبت قدراته الكبيرة.
ويُذكر أن بلايلي تألق في المباراة الأخيرة أمام ستراسبورغ مُسجلا ثنائية ومُقدما تمريرة حاسمة.
🏆 𝗬𝗼𝘂𝗰𝗲𝗳 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗶𝗹𝗶 𝗹’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 ! !
La dernière recrue ajaccienne a su faire ses preuves, dès ses premiers pas sous le maillot rouge et blanc et est élu MVP @Sorare ce mois-ci ! ✊#ACAjaccio #MVPACA #OwnYourGame pic.twitter.com/R9M8Cj2N2T
— AC Ajaccio (@ACAjaccio) November 8, 2022
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