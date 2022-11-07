بلايلي ينال الاعتراف في الليغ1 الفرنسية

حظي الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي أجاكسيو، بالاعتراف، في الليغ1 الفرنسية، نظير تألقه في الجولة الـ14.

وأختير بلايلي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ14 من الليغ1، اعترافا بأدائه الراقي في المواجهة التي جمعتهم بنادي ستراسبورغ.

كما نال الدولي الجزائري، تنقيط (8/10)، كأفضل تنقيط من بين اللاعبين المتواجدين في هذه التشكيلة المثالية.

يذكر أن يوسف بلايلي، قاد ناديه أجاكسيو للفوز أمام ستراسبورغ بـ(4-2)، بتسجيله لثنائية، ومنحه تمريرة حاسمة.