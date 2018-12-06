“بلايلي” ينصح فريقه بضم نجم “بارادو”

نصح الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، إدارة ناديه “الترجي الرياضي”، بضم مُواطنه، طيب مزياني، وفقا لما كشفت عنه قناة “نسمة” التونسية.

وأشارت بأن العائد مؤخرا لصفوف المنتخب الوطني، أكد لمُسيري “المكشخة” بأنهم سيعقدون صفقة ناجحة في حالة خطفهم للمُهاجم مُتعدد المناصب.

وقدم المُتوج برابطة الأبطال الإفريقية، عرضا رسميا لـ”الباك” للإستفادة من خدمات صاحب الـ22 عاما، وهذا بداية من الميركاتو الشتوي الداخل.

يُذكر بأن “مزياني” خاض الموسم الماضي، تجربة إحترافية مع “لوهافر”، ولكنه فشل فشلا ذريعا في فرض نفس مع عميد فرنسا.