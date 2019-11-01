بلايلي ينفجر غاضبا: “هناك بعض الأمور لا تعجبني وسأتحدث مع إدارة الفريق” !

أبدى “يوسف بلايلي” غضبه من مدرب فريقه الذي قام بتغييره في الشوط الثاني من المباراة مؤكدا أنه سيتحدث مع الإدارة بخصوص هذا الأمر.

وقال بلايلي في تصريحاته: “بطبيعة الحال غضبت عن المدرب بسبب التغيير الذي قام به، فكنت أريد مواصلة اللعب”.

وأضاف: “كانت رغبتي في المواصلة وفي الحقيقة أن المدرب هو الذي أراد ذلك وعليه تحمل المسؤولية”.

وتابع: “لم أتأقلم بعد مع الفريق لأنني لعبت 4 مباريات فقط، وكل الشعب يعرف قيمتي والمدرب يريد إحباطي”.

وختم كلامه: “لا أعاني من أي ضغط، أنا لاعب للمنتخب الجزائري الذي يعج بالنجوم، ولعبت للترجي وتوجت بالألقاب، وهناك بعض الأمور لم تعجبني سأتحدث مع الإدارة عليها”.