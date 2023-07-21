بلايلي يهنئ محرز بعد انتقاله للأهلي السعودي

تقدم اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الجمعة، بالتهاني لزميله بالمنتخب الوطني رياض محرز، بعد انتقاله لنادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الحالي.

ونشر بلايلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة مركبة لنجم المان سيتي رياض محرز، بقميص ناديه الجديد الأهلي السعودي، وعلق عليها:”مبروك أخي”.

يجدر الإشارة، سبق ليوسف بلايلي أن لعب مع نادي الأهلي السعودي، موسم 2019-2020. وتشير التقارير لاقترابه من الانضمام لنادي ترابزون سبور التركي.