بلايلي يوافق على تخفيض راتبه في عقده الجديد مع الترجي

كشفت تقارير إعلامية تونسية أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي قدم تنازلات مالية مهمة من أجل مواصلة مشواره مع الترجي الرياضي التونسي.

وبحسب ما أورده موقع Football Tunisien، اليوم الجمعة، فإن الجناح الجزائري وافق على تخفيض راتبه في عقده الجديد، حيث سيتقاضى ما يقارب 30 ألف دولار شهريًا، مقارنة بما كان يحصل عليه سابقًا.

وكانت إدارة الترجي الرياضي التونسي قد أعلنت، في بيان رسمي نشرته اليوم الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي يقضي بتمديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وأوضح النادي التونسي أن تفعيل العقد الجديد سيتم بصفة آلية عقب صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية (تاس)، المرتقب نهاية شهر أوت المقبل، ما يعكس رغبة الطرفين في مواصلة المشوار المشترك خلال السنوات القادمة.