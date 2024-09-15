بلايلي يوجه رسالة مشفرة للرئيس حاج رجم وبوميل “روحو سقسوهم” !                                                 

طلب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، من الإعلاميين باستفسار رئيس مولودية الجزائر حكيم حاج رجم و المدرب أمير بوميل عن الأسباب الحقيقة وراء رحيله.

وقال يوسف بلايلي في تصريح له عقب تألقه الملفت للانتباه رفقة ناديه الترجي التونسي الذي قاده للفوز برباعية مقابل واحد أمام نادي ديكيداها الصومال “إذا أردتم الاستفسار حول رحيلي، عن مولودية الجزائر، فالرئيس الحاج رجم و المدرب لهم الإجابة الكاملة”.

وكشف إبن مدينة وهران المستور هو رحيله إلى النادي التونسي، الصيف الماضي، مشيرا إلى تحمل الثنائي حاج رجم وبوميل مسؤولية ذلك.