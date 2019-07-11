بلايلي يوضح بخصوص ركلة الجزاء الضائعة

تحدث المهاجم الدولي يوسف بلايلي عن ركلة الجزاء التي ضيعها زميله بغداد بونجاح خلال المباراة التي جمعت الخضر بمنتخب ساحل العاج.

وتحدث بلايلي في المنطقة المختلطة عن التأهل التاريخي المحقق في كاس اممم إفريقيا إلى الدور نصف النهائي قائلا:

“مبروك علينا هذا التأهل، المباراة كانت صعبة أمام فريق كوت ديفوار الكبير..الحمد لله ربي وفقنا وفزنا بهذه المباراة وفرحنا الشعب ديالنا ”

وأَضاف: “ما شكيناش في أنفسنا وضيعنا ضربة جزاء التي كان بإمكاننا أن ننهي اللقاء لو سجلناها، لكن آمنا بأنفسنا ولعبنا إلى آخر دقيقة وأشكر الشعب الجزائري الذي وقف بجانبنا”