“بلايلي” يوقع الثالث للخضر بطريقة عالمية

وجاء هدف ابن ولاية وهران في الدقيقة ال75 بطريقة غاية في الروعة.
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لقي شخص حتفه وأصيب اخر بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 05 بمحطة عمر ولاية البويرة.
وتمثل الحادث في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة،…
انقذت فرقة التعرف والتدخل في الاماكن الوعرة التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية عنابة مساء اليوم شاب يبلغ من العمر 32سنة.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الشاب…
تم اليوم تكريم الزميل مراسل النهار بتيارت ديار بن داود بدرع التميز والابداع في الصالون الوطني الأول للفنون التشكيلية.
وجاء هذا التتويج عرفانا بالمجهودات التي قدمها…
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