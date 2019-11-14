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“بلايلي” يوقع الثالث للخضر بطريقة عالمية

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“بلايلي” يوقع الثالث للخضر بطريقة عالمية صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

بصم النجم “يوسف بلايلي” على الهدف الثالث للمنتخب الوطني الجزائري في مواجهة المنتخب الزامبي الجارية حاليا.

وجاء هدف ابن ولاية وهران في الدقيقة ال75 بطريقة غاية في الروعة.


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