بلايلي يُبهر الجميع في قطر

واصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، صناعة الحدث في قطر، بفضل عرضه المميز، خلال أول ظهور رسمي له مع ناديه الجديد.

وتحصل متوسط الميدان، على إشادة مُدربه يونس علي، خلال ندوة صُحفية عقدها هذا الأخير، قُبيل مواجهة العربي غدا الخميس.

وتحدث التقني القطري، عن مُحارب الصحراء قائلا :”يوسف بلايلي كان ممتازا، خلال الإنتصار المهم على حساب الوكرة”.

وواصل :”هو وعلي كريمي، سيقدمون بدون أدنى شكل مُستويات أكبر في قادم المُباريات، عندما يجدون معالمهم رفقة الفريق”.

وبرز إبن الباهية، خلال اللقاء الماضي لـ”الملك“، بعرض قوي، وهدف من ضربة جزاء، قاد به فريقه الجديد للحصول على ثلاث نقاط.