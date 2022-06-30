بلايلي يُتوج بلقب هدف الموسم في الدوري الفرنسي
نال الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي بريست الفرنسي اليوم الخميس، جائزة جديدة.
وأعلن حساب الدوري الفرنسي على تويتر، عن تتويج هدف بلايلي أمام موناكو بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
وسجل نجم الخضر، لاعب نادي براست يوسف بلايلي هدفا رائعا ضد نادي موناكو في الجولة 37 من الدوري الفرنسي بعد أن راوغ المدافع وسجل هدف.
وكتب حساب الليغ1: كانت الجماهير عنيدة ، يوسف بلايلي يتوج بلقب هدف الموسم”.
وختم حساب الليغ1:”نشكركم جميعًا على مشاركتكم القوية في التصويت، موعدنا الموسم المقبل!”.
Les fans ont été intraitables, 𝒀𝒐𝒖𝒄𝒆𝒇 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒊̈𝒍𝒊 🇩🇿 (@SB29) remporte l’élection du #ButDeLaSaison ! 👏
🙏 Merci à tous d’avoir été aussi nombreux à voter et rendez-vous la saison prochaine ! pic.twitter.com/WF4B0BEoMM
— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 30, 2022