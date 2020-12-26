بلايلي يُحذّر مُحبيه من حساب زائف

حذّر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مُحبيه، من حساب مُزيف يصنع الحدث في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأوضح صانع الألعاب بأنه لا يمتلك أي حساب في “تويتر”، وبأن الوسيلة الرسمية الوحيدة التي يتواصل بها مع مُحبيه هي “إنستغرام”.

وكتب إبن الباهية وهران :”حساب مُزيف، لا أمتلك أي حساب في تويتر”.

وبعيدا عن مشاكل مواقع التواصل، يعيش مُحارب الصحراء، أجمل أوقاته في قطر ، وهو الذي سجل تسعة أهداف لحد الساعة.

وإرتفعت أسهم صاحب المُراوغات السحرية، بسرعة البرق، بعد أن نجح في إسترجاع مُستواه، مُباشرة بعد عودته للمنافسة الرسمية.

ويُرتقب أن يعود نجم الأهلي السعودي السابق، للمنتخب الوطني، بداية من التربص القادم لأشبال جمال بلماضي.