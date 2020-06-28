بلايلي يُخلط حسابات الأهلي السعودي

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي ليُخلط حسابات ناديه الأهلي السعودي، بسبب عدم تمكنه من السفر والعودة الى المملكة.

وتعثر تواجد صاحب المُراوغات السحرية مع بقية زملائه، بسبب غلق المجال الجوي في بلادنا، وإستحالة مُغادرة أرض الوطن خلال هذه الفترة.

وكان مُسيروا “الراقي”، طامحين في إسترجاع خدمات نجمهم من خلال رحلة بين باريس ودبي والرياض، ولكن عدم فتح المجال الجوي في الجزائري أخلط جميع حساباتهم.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، وبعيدا عن إمكانية ختامه الموسم مع الأهلي، يبقى مُرشحا لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.