بلايلي يُستدعى لأول مرة مع أونجي

تحصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي وبعد طول إنتظار، على أول إستدعاء رسمي له مع التشكيلة المُحترفة لأونجي إستعدادا لمواجهة “ميتز”.

ويأمل متوسط الميدان أن يُوقع على أول دقائقه رفقة فريقه من بوابة كأس الرابطة الفرنسية، ونيل ثقة مُدربه “ستيفان مولان”.

وكان نجم “لياسما” السابق تألق بشكل لافت، الأسابيع الماضية، مع رديف “أونجي” سواء من خلال التسجيل أو تقديم الكُرات الحاسمة.

يُشار أن إبن وهران، كان مُعاقبا من طرف الكاف سنة 2015 بسبب تناوله المُنشطات “الكوكاكيين”، ليبقى عامين كاملين دون مُنافسة.