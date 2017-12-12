بلايلي يُستدعى لأول مرة مع أونجي

الرياضة
  • -
  • 0
بلايلي يُستدعى لأول مرة مع أونجي
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي وبعد طول إنتظار، على أول إستدعاء رسمي له مع التشكيلة المُحترفة لأونجي إستعدادا لمواجهة “ميتز”.

ويأمل متوسط الميدان أن يُوقع على أول دقائقه رفقة فريقه من بوابة كأس الرابطة الفرنسية، ونيل ثقة مُدربه “ستيفان مولان”.

وكان نجم “لياسما” السابق تألق بشكل لافت، الأسابيع الماضية، مع رديف “أونجي” سواء من خلال التسجيل أو تقديم الكُرات الحاسمة.

يُشار أن إبن وهران، كان مُعاقبا من طرف الكاف سنة 2015 بسبب تناوله المُنشطات “الكوكاكيين”، ليبقى عامين كاملين دون مُنافسة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital