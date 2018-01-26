بلايلي.. يُشعل “الحرب” بين رئيس “آنجي” وقاسي السعيد !

إشتعلت حرب التصريحات الخطيرة، بين رئيس آنجي، سعيد شعبان، ورئيس مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، بسبب صفقة اللاعب يوسف بلايلي.

ولم يفوت رئيس آنجي الفرصة لنشر الغسيل على أمواج القناة الإذاعية الوطنية، متهما عن التسيير الهاوي لإدارة “العميد” التي حاولت التعاقد مع بلايلي دون موافقة النادي الفرنسي.

ووجه “سعيد شعبان” عبارات جارحة لرئيس مولودية الجزائر، واصفا تسييره بالهاوي لعميد الأندية الجزائرية، إلى درجة وصفه بالمجنون.

وكان رئيس مولودية الجزائر “قاسي السعيد” قد إتهم “سعيد شعبان” برضوخه لأوامر بعض الأندية الجزائرية التي أفشلت صفقة إنتقال بلايلي لفريق المولودية.

كما أكد قاسي السعيد أنه ليس مجنونا حتى يتنقل إلى فرنسا دون الحصول على موافقة الفريق الفرنسي، على صفقة بلايلي.