بلايلي يُصاب بفيروس “كورونا” !

كشف “حفيظ بلايلي” والد النجم الجزائري “يوسف بلايلي” ووكيل أعماله، أن هذا الأخير أصيب بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن الالتحاق بالفريق السعودي.

وقال “حفيظ بلايلي” في تصريحات لبرنامج “الديوانية”: “أجرى إبني تحاليل منتصف الشهر الماضي وكانت النتائج إيجابية”.

وأضاف: “الطبيب منحه عطلة مرضية لمدة أسبوعين، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا”.

وتابع: “يوم 12 سبتمبر أرسلنا الشهادة الطبية وقمنا بإعادة التحاليل وكانت النتائج سلبية الحمد لله”.

في حين ختم كلامه: “اليوم اللاعب جاهز ولديه رغبة كبيرة في مواصلة مشواره مع أهلي جدة”.