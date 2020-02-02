بلايلي يُطمئن بخصوص وضعيته الصحية

عمل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، على طمأنة الجميع بخصوص وضعيته الصحية، بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها يوم أمس السبت.

وصرّح متوسط ميدان نادي الأهلي السعودي، في هذا الشأن قائلا :”الإصابة التي تعرضت لها بسيطة، ولا تدعو الى القلق تماما”.

وأضاف :”المُباراة أمام العدالة كانت صعبة جدا بالنسبة لنا، لقد كنا نريد الفوز، ولكن المُنافس تمكن من الصمود وخطف التعادل”.

وواصل :”الآن نحن مُجبرون على التدارك في الخرجات القادمة، وعلينا ألا نُضيع نقاطا في مُتناولنا، خاصة وأن المُنافسة مُحتدمة كثيرا”.

يُشار بأن إبن وهران، ورغم الإصابة، تمكن من صناعة الفارق مع الراقي، ومنح تمريرة حاسمة جديدة لزملائه، مؤكدا عودته للواجهة.