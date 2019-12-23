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بلايلي يُعزي الجزائريين في وفاة قايد صالح

الرياضة
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بلايلي يُعزي الجزائريين في وفاة قايد صالح
بقلم إسماعيل عشاش

عزى نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، الجزائريين، في وفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح.


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