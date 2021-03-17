بلايلي يُغازل جمهور سوسطارة ويتحدث عن لقب “عاشور العاشر”

عاد النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي للحديث عن تجربته في فريق إتحاد العاصمة موسم 2014-2015 مؤكدا أن جمهور سوسطارة هو الأفضل في الجزائر.

بلايلي قال في حوار لبرنامج “gotalk” الذي نُشر على موقع “winwin” القطري.

“أفرحت كثيرا جمهور إتحاد العاصمة فوق أرضية الميدان آنذاك لذلك أطلقوا علي لقب عاشور العاشور خاصة وأنني كنت أرتدي الرقم 10”.

“كنت عندما أدخل للميدان الجمهور كله يُغني الله أكبر عاشور العاشر.. اشتقت كثيرا لأجواء ملعب بولوغين خاصة وأن جمهور سوسطارة هو الأفضل في الجزائر”.

وختم:”فريق إتحاد العاصمة بنفس مقام الرجاء والوداد في المغرب”.