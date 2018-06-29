بلايلي يُغازل سوسطارة ويُلمح لرغبته في العودة !!

يبدو أن اللاعب يوسف بلايلي يحن للأيام الرائعة التي قضاها مع فريق إتحاد العاصمة أين أصبح مُدلل أنصار سوسطارة الأول.

حيث غازل نجم الترجي التونسي إدارة الإتحاد بطريقته الخاصة عندما نشر صورة تجمعه ببن خماسة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق “بلايلي العاشر” الصورة بعبارة:”فريق يبقى دائما في قلبي رفقة أنصاره.. أنا متأكد من أنكم ستفوزون بكأس الكاف هذا الموسم ..حظ سعيد نشاالله النجمة”.

ويأتي هذا في وقت أكد البعض رغبة ربوح حداد في شراء أوراق بلايلي الذي سجل ثنائية ضد الإتحاد أمسية الأربعاء في لقاء ودي بتونس.