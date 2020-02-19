بلايلي يُقدم وعده لجمهور “الأهلي” !

الرياضة
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بلايلي يُقدم وعده لجمهور “الأهلي” !
بقلم أمير بهلول

قدّم الجزائري “يوسف بلايلي” وعده لجمهور “الأهلي” السعودي خاصة بعد الفوز المحقق أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا.

وقال “بلايلي” في تصريحات صحفية: “الحمد لله على الفوز أمام استقلال طهران، ونشكر الزملاء والطاقم الفني والطبي”.

وأضاف: “كان مطلوب مني أن أساعد زملائي وقمت بالواجب وأشكر الجمهور الذي ساندنا”.

وتابع: “اللاعبين كانوا على قد المسؤولية خاصة بعد كلام المدرب والرئيس والأمير، ان شاء الله سنسعدهم في قادم المواعيد”.

في حين ختم كلامه: “نحن نريد أن نفرح الجمهور وأن نهديه لقبا على الأقل هذا الموسم”.


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