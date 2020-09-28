بلايلي يُقرر اللجوء للفيفا لحسم مستقبله !

يبدو أن مسلسل انتقال “يوسف بلايلي” لنادي آخر في الميركاتو الحالي لا يزال طويلا، بعد أن قرر هذا الأخير اللجوء للفيفا.

بلايلي يُريد فسخ عقده نهائيا مع نادي “الأهلي” السعودي ويستند على عدم تقاضيه راتب 3 أشهر في شكواه.

في حين أن النادي السعودي يريد الحصول على ما يقارب الـ 4 ملايين أورو من أجل التخلي عن خدماته.

القيمة المالية الكبيرة التي اشترطها نادي “الأهلي” للتخلص من بلايلي هي التي أعاقت الأندية في ضمه النجم الجزائري.

يذكر أن كل من الأهلي المصري والزمالك بالإضافة إلى الترجي التونسي مهتمون كثيرا بضم اللاعب السابق لإتحاد العاصمة.