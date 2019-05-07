بلايلي يُنافس على جائزة لاعب الشهر في تونس

تواجد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي على رأس قائمة اللاعبين المُرشحين للحصول على جائزة لاعب الشهر “أفريل المنقضي” في الدوري التونسي.

وسيُنافس نجم الترجي الرياضي كل من ياسين الشيخاوي وماهر الحناشي من النجم الساحلي، وهذا إضافة لنجم النادي الصفاقسي علاء المرزوقي.

وخُتمت قائمة المعنيين بمُنافسة إبن الباهية وهران بـ”رفيق كابو” من الإتحاد المُنستيري، وسيُختار الأفضل من طرف الإعلاميين التونسيين والجماهير المحلية.

يُشار بأن متوسط ميدان المنتخب الوطني يتواجد في فترة زاهية مؤخرا، بعدما قاد فريق “باب السويقة” لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية.