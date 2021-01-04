بلايلي يُواصل حصد الجوائز الفردية في قطر !

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن فوز النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي قطر بجائزة لاعب الشهر (نوفمبر وديسمبر 2020).

وجاء في تغريدة للحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر: “يوسف بلايلي نجم نادي قطر يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر وديسمبر”.

وجاء أيضا: “6 مباريات.. تمريرتين حاسمتين.. 9 أهداف”.

وقدم بلايلي هذا الموسم مستوى كبير ومميز مع فريقه على صعيد الأداء والأهداف والتمريرات وصناعة الفرص التهديفية.

وساهم اللاعب مع فريقه في تحقيق الانتصارات الخمس المتتالية، وذلك قبل التعادل في الأسبوع الحادي عشر.