بلايلي يُوجّه رسالة خاصة للشباب الجزائري !

الرياضة
  • -
  • 0
بلايلي يُوجّه رسالة خاصة للشباب الجزائري !
بقلم أمير بهلول

وجّه النجم “يوسف بلايلي” رسالة خاصة للشباب الجزائري عقب مباراة البنين خاصة أن اللاعب الذي تحدى كل الصعاب من أجل العودة للقمة من جديد.

وقال بلايلي في تصريح للتلفزيون الجزائري: “نشكر العائلة والوالدين والزوجة والجماهير التي وضعت ثقتها في وأشكر أيضا جمال بلماضي الذي ساعدني كثيرا”.

وأضاف: “التتويج بكأس إفريقيا لم يكن سهلا.. وضعنا الثقة في أنفسنا فلدينا جيل مميز من اللاعبين خاصة وأن هناك وراءنا جمهور كبير”.

وختم كلامه: “أوجه رسالة للشباب الجزائري لا تيأسوا، وواصلوا العمل ومن لديه موهبة عليه أن لا يفشل”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698205

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com