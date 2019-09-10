بلايلي يُوجّه رسالة خاصة للشباب الجزائري !

وجّه النجم “يوسف بلايلي” رسالة خاصة للشباب الجزائري عقب مباراة البنين خاصة أن اللاعب الذي تحدى كل الصعاب من أجل العودة للقمة من جديد.

وقال بلايلي في تصريح للتلفزيون الجزائري: “نشكر العائلة والوالدين والزوجة والجماهير التي وضعت ثقتها في وأشكر أيضا جمال بلماضي الذي ساعدني كثيرا”.

وأضاف: “التتويج بكأس إفريقيا لم يكن سهلا.. وضعنا الثقة في أنفسنا فلدينا جيل مميز من اللاعبين خاصة وأن هناك وراءنا جمهور كبير”.

وختم كلامه: “أوجه رسالة للشباب الجزائري لا تيأسوا، وواصلوا العمل ومن لديه موهبة عليه أن لا يفشل”.