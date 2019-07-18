بلايلي: “90 دقيقة تفصلنا عن المجد.. سنقدم كل شيء”

أكد “يوسف بلايلي” نجم المنتخب الوطني، أن الخضر سيقدمون كل ما لديهم في المباراة النهائية من أجل العودة بالتاج القاري.

وقال بلايلي في تصريح لقناة “بي إن سبورتس”: “كان لدينا هدف في هذه البطولة وهو الذهاب بعيدا وقوتنا في وحدة المجموعة”.

وأضاف: “نحن على بعد 90 دقيقة من أجل تحقيق الهدف المنشود، سنقدم كل ما لدينا في هذه المباراة”.

وتابع: “الأجواء رائعة في المنتخب وكل اللاعبين متحمسين ومحفزين من أجل العودة بالتاج القاري إلى الجزائر”.

وختم كلامه: “فزنا على السنغال في دوري المجموعات، نعرف جيدا نقاط ضعف وقوة المنتخب الخصم، ونحن نريد الفوز بهذه المباراة من أجل إسعاد الشعب الجزائري”.