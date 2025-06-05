بلايلي: “سعيد بهدفي وأتمنى التتويج بكأس إفريقيا”

ابدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، سعادته الكبيرة بقيادته المنتخب الوطني لتحقيق فوز معنوي مهم أمام رواندا، وعودته لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف.

وقال بلايلي، في تصريحه خلال المنطقة المختلطة التي جرت بعد المباراة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة: “الحمد لله، حققنا فوزا مهما في المباراة التي جرت وسط أجواء رائعة. وأشكر الجمهور القسنطيني الذي ساعدنا كثيرا”.

وأضاف مهاجم الترجي التونسي: “الحمد لله على رجوعي إلى المنتخب، وأهدي الهدف إلى الجمهور الرياضي الجزائري”.

وختم بلايلي قائلاً: “أنا مستعد لتقديم الإضافة المرجوة مني، ما زلت أعمل، وبفضل الله وصلت إلى هذه الدرجة، هدفي هو العمل والفوز بكأس أمم إفريقيا رفقة الخُضر”.