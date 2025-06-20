بلايلي وتوغاي أساسيين في مواجهة لوس أنجلوس غالاكسي

سجّل الثنائي الدولي الجزائري، يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، حضورًا أساسيًا مع فريقهما الترجي التونسي أمام لوس أنجلوس غالاكسي.

في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم للأندية.

المباراة تنطلق على الساعة 23:00 ليلاً بتوقيت الجزائر، بملعب “غيوديس بارك” بمدينة “ناشفيل”.

وتعَدُّ واحدة من أبرز مواجهات البطولة، نظرًا للطابع التنافسي الكبير بين الفريقين المحليين، ولما تحمله من أهمية في حسابات التأهل إلى الدور المقبل. خاصة لممثل الكرة العربية، الذي انهزم في المباراة الأولى أمام فلامينغو بثنائية نظيفة.

إشراك بلايلي وتوغاي منذ البداية يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الثنائي الجزائري داخل التشكيلة. إذ يعوّل الطاقم الفني على خبرة يوسف بلايلي الهجومية، وقدرته على اختراق الدفاعات وصناعة الفارق، إلى جانب صلابة محمد أمين توغاي في محور الدفاع.