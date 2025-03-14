بلايلي يعود وبن رحمة حاضر.. بيتكوفيتش يكشف رسمياً قائمة الخُضر

أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مساء اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنية بالتربص القادم، الذي تتخلله مواجتان مهمتان أمام بوتسوانا وموزمبيق ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وعرفت القائمة عودة مهاجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي.والحضور غير المتوقع لمهاجم نادي نيوم السعودي، السعيد بن رحمة، الناشط في دوري يلو (الدرجة الثانية السعودية).

كما شهدت قائمة الخضر، حضور مهاجم أنجي الفرنسي، حيماد عبدلي، المتألق بشكل لافت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. وإبراهيم مازة، مهاجم هيرتا برلين بعد غياب عن المواجهة الثلاث، الطوغو، غينيا الإستوائية و لبيريا.

فيما غاب المهاجم بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، عن قائمة بيتكوفيش بالنظر إلى الإصابة التي تلقاها مؤخرا في الدوري القطري.

وجاءت القائمة كالتالي:

قندوز - أوكيدجة – ماندريا

فارسي – عطال – آيت نوري – حجام – ماندي – توبة – بن سبعيني

بن ناصر – قندوسي – زرقان – شايبي – بن زية – بوداوي – عبدلي

عمورة – بلايلي – محرز – حاج موسى – غويري – مازة – بن رحمة – شياخة