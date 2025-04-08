بلايلي وتوغاي يفشلان في بلوغ نصف نهائي رابطة الأبطال

فشل الدوليان الجزائريان لنادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، في بلوغ الدور النصف النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفرض نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي التعادل السلبي على الترجي، في مواجهة إياب الدور ربع النهائي التي جرت بملعب رادس في العاصمة التونسية. ليتأهل ممثل جنوب إفريقيا مستفيدا من تفوقه ذهابا بهدف دون رد.

وشارك ثنائي المنتخب الوطني، لاعب الجناح يوسف بلايلي، والمدافع أمين توغاي، في كامل أطوار هذا اللقاء، وفشلا في مساعدة الترجي على تدارك خسارة مواجهة الذهاب.