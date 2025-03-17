بلايلي يرفع التحدي: “جاهز لإسعاد الجزائريين ضد بوتسوانا”

أبدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته الكبيرة بعودته إلى المنتخب الوطني بعد غياب دام أكثر من سنة.

وقال يوسف بلايلي في تصريح لقناة “النهار”، مساء الاثنين، خلال مغادرة بعثة الخُضر أرض الوطن متجهة نحو بوتسوانا: “الحمد لله، سعيد جدا بعودتي للمنتخب والاستقبال كان جيدا من قبل الناخب واللاعبين”.

كما شكر بلايلي ناديه الترجي التونسي إدارةً ومشجعين، على مساندته، وقال: “أشكر كثيرا أنصار نادي الترجي التونسي وإدارة الفريق واللاعبين الذين ساندوني ودعموني كثيرا منذ التحاقي بالفريق التونسي”.

وأضاف ابن مدينة وهران: “أنا مستعد لتقديم يد العون في المنتخب وإسعاد الجمهور الجزائري. شخصيا، أنا مستعد بدنيا و نفسيا لمواجهة بوتسوانا”.