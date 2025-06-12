بلايلي يرفع التحدي قبل انطلاق مونديال الأندية

أكد النجم الدولي الجزائري الناشط في نادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي، على عودته القوية إلى تدريبات نادي الترجي الرياضي التونسي بعد غياب قصير، مبدياً عزمه على تقديم مستوى مميز خلال منافسة كأس العالم للأندية.

وهي المنافسة التي سيشارك فيها الترجي بداية من 15 جوان الجاري إلى غاية 13 جويلية المقبل.

وقال بلايلي في تصريحات لموقع إذاعة “موزاييك” التونسية: “كنت غائبًا عن الفريق قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بسبب انشغالات خاصة، والحمد لله أنا الآن حاضر مع الفريق”.

وأضاف اللاعب: “سنشارك في كأس العالم للأندية بطموح كبير، وهدفنا تقديم أداء مشرّف يسعد جماهير الترجي. نحن ذاهبون إلى هذه المنافسة العالمية لنُظهر ما نحن قادرون عليه. ولنُسعد أنصارنا”.

كما لم يخفِ بلايلي فخره باللعب لفريق بحجم الترجي، مؤكدًا: “الترجي فريق كبير وعريق، يملك تاريخًا وإنجازات. وسنبذل كل ما لدينا من أجل تمثيله بأفضل صورة ممكنة في هذا المحفل العالمي”.

للإشارة، حلّ الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي، وأمين توغاي، مساء اليوم الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في مونديال الأندية. وسيبدآن مشوارهما في المنافسة بتاريخ 17 جوان الجاري، بمواجهة فلامينغو البرازيلي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.