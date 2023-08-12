بلايلي يلتحق غدا بتربص مولودية الجزائر في رين الفرنسية

أجرى فريق مولودية الجزائر أول حصة تدريبية في التربص المقام بمدينة رين الفرنسية وسط ظروف ملائمة.

وتواجد المستقدم الجديد جمال بن العمري في التدريبات الجدية رفقة زملائه الذين حطوا أول أمس بفرنسا.

وكشف مصدر مقرب، ان النجم الجديد للمولودية يوسف بلايلي سيلتحق غدا الأحد، بالأراضي الفرنسية، للشروع في التربص التحضيري رفقة زملائه الجدد.

كما قال ذات المصدر، أن بلايلي تعذّر عليه الالتحاق بالمجموعة لأسباب شخصية وإدارية، وهو الذي تعاقد بشكل متأخر مع النادي العاصمي.

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