قناة النهار بلا زعاف مع أ.الدكتور بكيس : عقدة خدمة الزبون في الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2024 - 10:29 شارك غرِّد أرسل 27 0 بلا زعاف مع أ.الدكتور بكيس : عقدة خدمة الزبون في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TlSar اقرأ أيضا صريح جدا /" لو عاد بك الزمن إلى الوراء ".. ماذا سيغير الجزائري في حياته؟؟ قناة النهار 02 أوت صريح جدا :هل يحترم التجار شروط تخزين المواد الإستهلاكية في فصل الصيف قناة النهار 18 أوت مختصة في أمراض النساء : "أي حمل خارج الرحم لازملو الإجهاض " قناة النهار 13 أوت غليزان : الناقلون والمواطنون بالجهة الشرقية للولاية يطالبون بمحطة جديدة للمسافرين قناة النهار 03 أوت جزائريون: نوابغ جزائريون يبدعون في عالم الروبوت و البرمجة قناة النهار 12 أوت جزائريون : عماد .. براءة تعيش وسط النفايات فهل من مغيث قناة النهار 29 جويلية أخصائية تغذية : السكر مع الصبح..أكثر حاجة تهلك بيها الجسم تاعك قناة النهار 14 أوت غرداية: عامل نظافة بعثر على 500 مليون سنتيم ويعيدها لصاحبها.. مثال للأمانة والصدق قناة النهار 13 أوت جزائريون : كوثر سالمي .. من رياضة ألعاب القوى لعالم الطبخ قناة النهار 29 جويلية وزير التجارة : "القهوة مادة غير أساسية وغير مدعمة" قناة النهار 08 أوت