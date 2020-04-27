بلباي: “لهذا السبب اختار بن ناصر الجزائر على حساب المغرب”

تحدث الدولي الجزائري السابق عمر بلباي، عن السبب الرئيسي التي دفع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لإختيار اللعب لمنتخب الجزائر، على حساب المغرب.

وصرح بلباي، لحصة “100 filtre”: “عندما أمضى بن ناصر، للمنتخب الوطني، في 2016، كان يملك ثلاثة خيارات، وهي الجزائر، المغرب، وفرنسا”.

وأضاف: “اتصلت وقتها بناصر لارجيت، (المدير الفني المغربي السابق)، أخبرني أنه ذهب إلى لندن لإقناع بن ناصر، الذي كان يلعب في ذلك الوقت في أرسنال”.

وتابع عمر بلباي: “ناصر لا جريت، أخبرني أنه اقترح على بن ناصر، الإنضمام للمنتخب المغربي للآمال، في حين الجزائر كانت قد عرضت عليه المنتخب الأول، وهذا هو العامل الحاسم في اختياره”.

يذكر أن أول مباراة لإسماعيل بن ناصر، بألوان الخضر، كانت ضد منتخب ليزوتو، في أكتوبر 2016، ليبلغ حاليا 22 مشاركة، نال فيها لقب كأس أمم إفريقيا 2019.