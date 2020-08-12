بلجود: أزيد من مليون عائلة استفادت من منحة 10 آلاف دينار لشهر رمضان

كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الأربعاء، عن استفادة أزيد من مليون و725 عائلة من منحة 10 آلاف دينار جزائري، لشهر رمضان.

يأتي هذا بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي، برفع منحة التضامن من 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار جزائري، وصرف في هذا الشأن مبلغ يفوق 1.7 مليار دينار جزائري.

وبالنسبة للعائلات المتضررة من تدابير الوقاية من فيروس كورونا، أفاد بلجود أنه تم دفع الشطر الاول والثاني من المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمقدرة بـ 10 الاف دينار جزائري لفائدة، 483 الف عائلة.

وقد تم دفع الشطر الثالث من المنحة لأكثر من 232 الف معني من بين 249 الف شخص محصى.