بلجود: أزيد من 120 ألف طلب سكن عبر الوطن أصحابهم متوفون

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، مساء الأحد، إن إحصائيات القطاع تشير إلى أن أزيد من 120 ألف طلب سكن عبر الوطن أصحابهم متوفون.

وطلب بلجود، في كلمة له خلال مشاركته في ورشة حول تحسين نوعية حياة المواطن، ضمن لقاء الحكومة بالولاة، من المسؤولين والمنتخبين المحليين، احتلال الميدان للاطلاع عن كثب على ملف طلبات السكن.

وأضاف ذات المتحدث، أن رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة جدا، حيث طلب من المسؤول المحلي الخروج للميدان من أجل أخذ صورة واضحة حول الإقليم الذي يسير شؤونه ومتابعة انشغالات المواطن بصفة يومية.

وأضاف الوزير أن المسؤولين المحليين بإمكانهم القيام بأشياء كثيرة تعود بالإيجاب على حياة المواطن اليومية، وذلك دون تكلفة مالية كبيرة.

وأكد بلجود على ضرورة استرجاع ثقة المواطن، واستغلال كل المشاريع المجمدة أو تلك التي أنجزت غير أنها مهملة.