بلجود: إستحداث لجنة أمنية مشتركة مع موريتانيا لمواجهة التحديات الراهنة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أنه تم التشاور مع المصالح الأمنية. من أجل إستحداث آلية عملية تسمح للأجهزة المعنية الإلتقاء دوريا والتشاور حول المسائل التي تعنى بالمنطقة الحدودية.

وأضاف الوزير خلال انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية “الجزائرية_ الموريتانية”. أن اللجنة ستساهم في مكافحة الارهاب، الإتجار غير المشروع بالمخدرات، التنقيب غير الشرعي عن الذهب، الهجرة غير الشرعية، والتهريب.

وأوضح الوزير، أنه تم وضع اللبنة الأولى لاستحداث لجنة أمنية مشتركة، تأخذ على عاتقها إقتراح كل ما هو كفيل لضمان امن بلدينا وسلامة المواطنين.

كما أن إستحداث هذه اللجنة أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية الراهنة العابرة للحدود والوقوف أمام محاولات التربص الأمني المشترك لمحاولات التهديد على الشريط الحدودي

من جهته دعا الوزير، إلى تكثيف اللقاءات التشاورية الدورية بالمنطقة الحدودية، والعمل على تأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات حول كل أشكال الجريمة المنظمة.

كما دعا بلجود إلى تعزيز التعاون الشرطي من خلال إدراج مجالات أخرى كالتعاون الحدودي وتكثيف اللقاءات الدورية. مؤكدا إستعداد الجزائر لمرافقة موريتانيا في تجربة الشرطة العلمية وغيرها من الميادين.

وأكد في ذات السياق، على أهمية تكثيف التعاون في المجال اللامركزي. من خلال تفعيل إتفاقيات التوأمة واستكمال مشاريع الاتفاقيات قيد الدراسة. حيث ستختتم الدورة بالتوقيع على اتفاقية في مجال السلامة المرورية تدعيما للتعاون الحدودي وخدمة الشعبين الشقيقين.

طالع أيضا

بلجود: 1.5 مليار دينار حجم الصادرات عبر المعبر الحدودي الموريتاني