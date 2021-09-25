بلجود.. احصاء لحد الآن 3 ملايين تلميذ سيستفيدون من المنحة المدرسية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، إنه تم إحصاء لحد الآن، 3 ملايين تلميذ سيستفيدون من منحة التمدرس. وأشار الوزير بلجود، إلى أن تكلفة التكفل بالحقيبة المدرسية، بلغت 2.62 مليار.

وأضاف وزير الداخلية، خلال أشغال لقاء الحكومة، أن الحكومة،بصدد الانتهاء من البرنامج الوطني المتعلق باقتناء 3500 حافلة مدرسية نهاية السنة.

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