بلجود: استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد والعمل بالإمضاء الالكتروني هذه السنة

أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، أمس الأربعاء، أنه سيتم خلال هذه السنة اطلاق خدمة استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، وبداية العمل بالإمضاء الالكتروني.

وأورد بلجود، في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة، إلى أنه سيتم أيضا اعداد بطاقية وطنية لتسهيل عملية الاستشراف.

وأوضح الوزير، أن ملف مشاريع رقمنة القطاع يتجلى في عدة مشاريع وتطوير تطبيقات الكترونية تسمح بتحسين جودة الخدمات العمومية.

مشيرا إلى أنه سيتم تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني لكل شخص طبيعي ودراسة سبل تعميمه على الأشخاص المعنوية.