بلجود :الأستاذة تكلمت بعفوية وفضحت الممارسات القديمة و”نقول لها شكرا واصلي عملك” 

أعرب وزير الداخلية كمال بلجود اليوم الخميس، عن رفضه القاطع لإهانة المعلم هو يدافع عن مستقبل أبنائنا داعيا في نفس الوقت كل المسؤولين في قطاعه للترفع عن هذه الممارسات.

وخلال فيديو بثه التلفزيون الجزائر، تطرق وزير الداخلية للحادثة التي وقعت أمس بوهران، قائلا:”بكل صراحة الأستاذة المحترمة تكلمت بعفوية وبقلب مفتوح وقالت حقيقة عن مدرستها التي قضت فيها أكثر من 32 سنة و قالت هذا الشيء أمام المسؤول الأول للولاية.

وأضاف بلجود بأن الوالي لاحظ ميدانيا وضعية الطاولات وكان من الأجدر عليه أن يتخذ إجراءات لتغييرها أو يعطي تعليمة صارمة لتغييرها.

وواصل ذات المتحدث:إنني كوزير الداخلية أرفض إهانة المعلم وهو يدافع عن مستقبل أبنائنا وتحية شكر للمعلمة التي فضحت الممارسات القديمة ونقول لها “واصلي عملكي”، وسيتم وضع برنامج لتحديث الطاولات عبر مختلف ولايات الوطن.”