بلجود: الإستجابة إنشغالات المواطنين محليا ووطنيا يندرج ضمن برنامج عمل الحكومة

عبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الأربعاء بقصر الأمم، عن امتنان الكامل لرئيس الجمهورية على رعايته للقاء الحكومة مع الولاة.

وقال بلجود أن “اللقاء ينعقد هذه المرة بعد إنقضاء 6 أشهر التي حددتموها خلال إجتماع بالولاة خلال شهر فيفري 2020، للوقوف على مدى تنفيذ توجيهاتكم المسداة انذاك لتحسين الظروف المعيشية للمواطن والتكفل بإحياجاتهم الظرورية، واجراء تقييم أولي لما تم تحقيقه من نتائج”.

وأضاف بلجود ان “اللقاء يأتي رغم الظرف الصحي الإستثنائي المتميز بفيروس كورونا، والذي نعمل جميعا على الوقاية منه ومكافحته بواقع علمي وعملي”.

وأوضح بلجود قائلا “أننا وإذ نتباحث في انشغالات المواطنين على المستويين الوطني والمحلي فإن ذلك يندرج ضمن برنامج عمل الحكومة المنبثق ضمن برنامج سيادتكم الذي يأكد اكثر من مرة على وجود تكاثف جهود الجميع والتنسيق بينها”.