بلجود: التكفل التام بالمتضررين وفتح تحقيق فوري في انفجار الغاز بالبيض

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أنه سيتم التكفل التام بالمتضررين من إنفجار الغاز بولاية البيض.

وأضاف الوزير خلال تنقله إلى ولاية البيض لتقديم واجب العزاء بأمر من رئيس الجمهورية أنه سيتم فتح تحقيق فوري في الحادث.

وكان بلجود رفقة وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف والمدير العام لمجمع سونلغاز بولخراص شاهر.

وأشار إلى أنه تم تخصيص طائرتين مروحيتين تابعتين للحماية المدنية ستقومان فورا بتحويل المصابين ذوي الحالات المقلقة نحو الجزائر العاصمة أو وهران قصد التكفل بهم.

وأكد بلجود أنه قد أعطى تعليمات للمصالح الأمنية للفتح الفوري لتحقيق معمق لتحديد الأسباب والمسؤوليات.

وأضاف أن العدالة ستأخذ مجراها حتى تكون عبرة لكل المسؤولين والمقاولات عبر الوطن.

وكشف بلجود أن العائلات المنكوبة جراء هذا الحادث بحي “طريق الرقاصة” سيتم التكفل بها إبتداء من هذه الليلة.

وأكد ذات المسؤول، أنه تم تنصيب خلية ولائية فور وقوع الحادث وتظم عدد من القطاعات بما فيها المصالح التقنية.

حيث سيتم تحديد الأضرار الناجمة عن الحادث على غرار المباني المتضررة والمنهارة يجب أن تخرج بنتائج مضبوطة.

والتقى بلجود بأهالي الضحايا والمصابين وممثلي المجتمع المدني بمقر ولاية البيض.

وأكد أنه “سيتم في أقرب وقت برمجة زيارة لولاية البيض للوقوف على الانشغالات المختلفة للمواطنين والعمل على إيجاد حلول لها”.

كما أمر الوزير والي الولاية “برفع تقارير على كل المسؤولين المحليين الذين ليسو في المستوى من أجل اتخاذ الإجراءات اللزمة”.

وسيقوم الوفد الوزاري اليوم الأحد بحضور مراسيم تشييع جنازة ضحايا هذا الحادث الأليم.