بلجود: الجزائر مستهدفة بمحاولة إغراقها بالمخدرات.. وحجز 10 طن من القنب الهندي سنة 2020

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، أن الجزائر مستهدفة من خلال محاولة إغراقها بالمخدرات.

وأوضح الوزير خلال رده على أعضاء مجلس الأمة، أن الدولة تتصدى لظاهرة المخدرات بكل عزم.

كما دعا بلجود كافة المواطنين، إلى مرافقة الجيش ومصالح الأمن، مضيفا أن مرافقتهم لجيشهم يعني إستقرار أكبر.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم تسخير 48 فرقة من مصالح الأمن لمكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات.

كما سيتم إستحداث 10 فرق أخرى في الولايات العشر الجديدة المستحدثة مؤخرا لحماية الحدود.

وكشف في ذات السياق، أن مصالح الشرطة، تمكنت خلال سنة 2020 من معالجة 44 ألف و924 ألف قضية تخص الإتجار بالمخدرات.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 54 ألف شخص وحجز 10 اطنان من القنب الهندي، 2 كلغ من الهيروين، و 3 من الكوكايين، و8.8 مليون قرص مؤثر عقلي.